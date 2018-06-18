ВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеванием

Игровая зависимость включена в опубликованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) издание Международной классификации болезней (МКБ-11).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на впервые опубликованный ВОЗ документ.

Игровое расстройство, как подчёркивается, является моделью поведения при игре в цифровые или видеоигры, которая отличается нарушением контроля за игрой, отведением игре большего приоритета до такой степени, что ей может отдаваться предпочтение перед другими интересами и ежедневными занятиями.

Отмечается, что расстройство можно диагностировать, если модель поведения ведёт к появлению нарушений в личной, семейной, социальной или иных областях жизни и наблюдается в течение 12 месяцев.

Ранее в России предложили проверять видеоигры для детей на соответствие нравственным нормам.

В конце 2017 года СМИ писали, что ВОЗ намерена признать зависимость от видеоигр заболеванием.