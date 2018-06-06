В Японии изобрели летающий зонт
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Сообщается, что разработаны две модели зонта. Они снабжены камерами распознавания владельца и могут защищать его от дождя при ходьбе.
В компании отметили, что в настоящее время идёт работа над третьей моделью устройства. Планируется, что летающие зонты представят на рынке через два года.
雨でも傘をささなくていい！? 傘になるドローン開発中 #nhk_newshttps://t.co/shYP81VXVs— NHKニュース (@nhk_news) 6 июня 2018 г.
В 2017 году сообщалось, что японские учёные намерены впервые за тысячу лет изменить конструкцию зонта.