В Японии изобрели летающий зонт

Японская компания Asahi Power Services создала летающий зонт — беспилотный аппарат, который способен парить над своим владельцем, передаёт телеканал NHK.

Сообщается, что разработаны две модели зонта. Они снабжены камерами распознавания владельца и могут защищать его от дождя при ходьбе.

В компании отметили, что в настоящее время идёт работа над третьей моделью устройства. Планируется, что летающие зонты представят на рынке через два года.

В 2017 году сообщалось, что японские учёные намерены впервые за тысячу лет изменить конструкцию зонта.