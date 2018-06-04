СМИ: SpaceX перенесла первый туристический полёт вокруг Луны на 2019 год
По данным издания, в компании теперь планируют выполнить туристический полёт к спутнику Земли в середине 2019 года.
Представитель SpaceX Джеймс Глисон рассказал, что интерес к полётам вокруг Луны среди заказчиков растёт.
«SpaceX по-прежнему планирует организовать полёт частных лиц вокруг Луны, интерес со стороны многих клиентов растёт», — сказал он.
Ранее сообщалось, что SpaceX намерена осуществить полёт двух космических туристов вокруг Луны в конце 2018 года.