СМИ: SpaceX перенесла первый туристический полёт вокруг Луны на 2019 год

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Американская компания SpaceX отложила первый полёт космических туристов к Луне, запланированный на 2018 год. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в компании теперь планируют выполнить туристический полёт к спутнику Земли в середине 2019 года.

Представитель SpaceX Джеймс Глисон рассказал, что интерес к полётам вокруг Луны среди заказчиков растёт.

«SpaceX по-прежнему планирует организовать полёт частных лиц вокруг Луны, интерес со стороны многих клиентов растёт», — сказал он.

Ранее сообщалось, что SpaceX намерена осуществить полёт двух космических туристов вокруг Луны в конце 2018 года.

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