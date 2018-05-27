Британский 67-летний миллиардер намерен полететь в космос в качестве туриста

Глава компании Virgin Galactic, 67-летний миллиардер Ричард Бренсон намерен стать одним из первых космических туристов. Об этом пишет The Independent.

«Я хожу на тренировки для астронавтов, занимаюсь спортом, на центрифуге и другой подготовкой, чтобы моё тело справилось с полётом в космос», — сказал он.

В апреле космический корабль SpaceShipTwo совершил первый тестовый полёт после крушения в 2014 году.