Британский 67-летний миллиардер намерен полететь в космос в качестве туриста

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Глава компании Virgin Galactic, 67-летний миллиардер Ричард Бренсон намерен стать одним из первых космических туристов. Об этом пишет The Independent.
Британский 67-летний миллиардер намерен полететь в космос в качестве туриста
  • © Phillip Faraone/Getty Images/AFP

«Я хожу на тренировки для астронавтов, занимаюсь спортом, на центрифуге и другой подготовкой, чтобы моё тело справилось с полётом в космос», — сказал он.

В апреле космический корабль SpaceShipTwo совершил первый тестовый полёт после крушения в 2014 году.

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