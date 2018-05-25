Президент США Дональд Трамп подписал директиву по облегчению предпринимательства в космической сфере.

«Директива будет стимулировать торговлю в этой сфере и давать большую уверенность инвесторам и частному сектору, уделяя при этом особое внимание защите нашей национальной безопасности и общественной безопасности», — говорится в заявлении вице-президента США Майка Пенса, опубликованном на сайте Белого дома.

Он отметил, что рекомендации были разработаны по итогам заседания национального совета по космосу, который прошёл в феврале.

В марте Трамп допустил возможность создания в США космических войск.