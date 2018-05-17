В небе над Москвой 17 и 18 мая можно будет увидеть суперполумесяц

Вечером 17 и 18 мая при условии ясной погоды в Москве можно будет наблюдать на небе суперполумесяц. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Серп молодой Луны будет казаться очень большим и ярким, потому что 18 мая в 00:07 по московскому времени Луна пройдет точку перигея — то есть окажется на наименьшем расстоянии от Земли. Это сделает наш спутник на 5% больше в диаметре и почти на 11% ярче», — говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, вместе с суперполумесяцем можно будет увидеть Венеру.

«Небесным дуэтом можно полюбоваться 17 и 18 мая 2018 года вечером при ясной, безоблачной погоде до 23:00 мск, потому что к этому часу оба светила скроются за горизонт», — подчеркнули в Московском планетарии.

3 мая в Москве можно было наблюдать парад планет.

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с НСН рассказал о параде планет в небе над Москвой.