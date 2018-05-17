Источник: в России рассматривают возможность запуска спутников с помощью МБР «Тополь»

В России не исключают возможности запуска спутников с помощью межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Тополь» в будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В ракетно-космической отрасли вернулись к рассмотрению проекта конверсионного применения выводимых из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» с целью их применения в космической программе — создания на их базе лёгких ракет-носителей», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ракеты данного типа в настоящее время постепенно выводятся из эксплуатации.

В связи с этим эксперты полагают, что в рамках программы утилизации МБР «Тополь» можно использовать для космических запусков.

По данным агентства, ранее подобный опыт уже практиковался. Почти все пуски завершились успехом.

Ранее газета «Известия» передавала, что Министерство обороны России сократит количество пусков МБР РС-12М «Тополь».