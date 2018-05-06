У берегов Севастополя обнаружили погибшую в 1909 году субмарину «Камбала»

На дне у берегов Севастополя установлено местонахождение кормы русской подводной лодки «Камбала», погибшей в 1909 году, сообщает РИА Новости.

«Корма лодки находится на глубине 62 м с возвышением над грунтом 3 м, место — на траверсе бухты Круглая. Планируется изучение объекта с помощью глубоководных роботов», — заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

Подводная лодка затонула 29 мая 1909 года в результате инцидента во время учений. У входа в Южную бухту Севастополя она столкнулась с русским линейным кораблем «Ростислав».

«Камбала» была разрезана на две части и затонула на глубине более 60 м. Погибли три офицера и 17 матросов.

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