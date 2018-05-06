Власти Египта заявили об отсутствии потайных комнат в гробнице Тутанхамона

Министерство по делам древностей Египта после нового исследования гробницы фараона Тутанхамона, которая находится в окрестностях Луксора, сообщило, что потайных комнат в помещении не найдено.

Как отмечает Associated Press, третье по счёту исследование было проведено итальянскими учёными.

В заявлении отмечается, что в результате геофизического исследования было выявлено, что никаких скрытых внутренних или прилегающих к гробнице Тутанхамона помещений не существует.

Ранее сообщалось, что археологи планируют искать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона.

Поиск потайных помещений в пирамиде проходит в рамках проекта по созданию геофизической карты египетской Долины царей.