Власти Египта заявили об отсутствии потайных комнат в гробнице Тутанхамона

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Министерство по делам древностей Египта после нового исследования гробницы фараона Тутанхамона, которая находится в окрестностях Луксора, сообщило, что потайных комнат в помещении не найдено.
Власти Египта заявили об отсутствии потайных комнат в гробнице Тутанхамона
  • Reuters
  • © Mohamed Abd El Ghany

Как отмечает Associated Press, третье по счёту исследование было проведено итальянскими учёными.

В заявлении отмечается, что в результате геофизического исследования было выявлено, что никаких скрытых внутренних или прилегающих к гробнице Тутанхамона помещений не существует.

Ранее сообщалось, что археологи планируют искать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона.

Поиск потайных помещений в пирамиде проходит в рамках проекта по созданию геофизической карты египетской Долины царей.

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