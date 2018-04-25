Ракета «Рокот» с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.

Об этом заявили в пресс-службе Европейского космического агентства (ESA).

Sentinel-3B на орбите должен будет «присоединиться» к Sentinel-3A, который был запущен в феврале 2016 года.

В октябре 2017 года с Плесецка также была запущена ракета-носитель «Рокот».