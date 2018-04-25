Ракета «Рокот» с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.
Об этом заявили в пресс-службе Европейского космического агентства (ESA).
We have liftoff for #Sentinel3 B! Tune in live: https://t.co/l8yfauagtSpic.twitter.com/wjdiCW25O3— ESA EarthObservation (@ESA_EO) 25 апреля 2018 г.
Sentinel-3B на орбите должен будет «присоединиться» к Sentinel-3A, который был запущен в феврале 2016 года.
В октябре 2017 года с Плесецка также была запущена ракета-носитель «Рокот».
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