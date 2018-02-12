Российский учёный оценил прогноз американских астрономов о скором снижении активности Солнца

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв в разговоре с RT прокомментировал прогноз астрономов Калифорнийского университета в Сан-Диего о скором резком снижении активности Солнца.

«Строго научных данных для такого прогноза пока недостаточно. Сейчас идёт тренд восходящей активности Солнца. Глобальная активность Солнца будет скорее расти в ближайшие десятилетия, чем уменьшаться. Сейчас тренд активности Солнца восходящий, а современная эпоха в целом называется эпохой глобального максимума. Есть понятие векового цикла. Вековой тренд текущего глобального максимума продолжается примерно с 1950 года, и я предполагаю, что он продержится до 2050 года», — сказал Богачёв.

Ранее, как писало РИА Новости, астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщили о скором резком снижении активности Солнца. Его активность растёт и снижается с периодичностью в 11 лет.

Согласно прогнозу американских учёных, к 2050 году температура Солнца может опуститься до минимума Маундера, который был отмечен с 1645 по 1715 год.