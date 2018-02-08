СМИ: В Курчатовском институте продолжают исследование египетских мумий

В Курчатовском институте продолжают комплексное исследование естественно-научными методами девяти египетских мумий из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, сообщают «Известия».

Одному из экспонатов сделали рентгеновское компьютерное сканирование. По результатам исследования оказалось, что это женщина примерно 50 лет. Мышечный рельеф позволил установить, что египтянке не был знаком тяжёлый физический труд, зато она много ходила и занималась какой-то работой, ремеслом, связанным с вращательными движениями в правом предплечье.

По 3D-реконструкции черепа, сделанной курчатовскими специалистами, коллеги из Института этнологии и антропологи РАН в настоящее время занимаются реконструкцией внешности женщины.

Ещё одна мумия из каталога Пушкинского музея значится как египтянин Хор-Ха, но антропологический анализ компьютерных снимков определил, что это тоже женщина. Как предполагается, она занималась каким-то физическим трудом, связанным с постоянным сгибанием руки в локтевом суставе, и тоже много ходила. Пластическую реконструкцию её внешности уже провели.

Работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в клинике имени Соколова в Санкт-Петербурге обследовали мумию из Эрмитажа.