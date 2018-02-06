В РАН прокомментировали выводы американских учёных об угрозе таяния ледников

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Павел Астахов
Врио директора Геологического института РАН Василий Лаврушин прокомментировал RT выводы американских учёных о том, что таяние ледников Северного полушария может высвободить скопившиеся в них 793 млн килограммов ртути и тем самым привести к катастрофе.
В РАН прокомментировали выводы американских учёных об угрозе таяния ледников
  • Reuters
  • © Lucas Jackson

«Даже если выводы американских учёных (о наличии в ледниках ртути. — RT) верны, маловероятно, что это приведёт к каким-то катастрофическим последствиям. Ртуть, хоть элемент и летучий, сорбируется через какое-то время, то есть выводится из опасных форм в природной среде. Тем более что процесс таяния ледников по времени будет сильно растянут. Таяние будет происходить не сразу или в один год, а в течение нескольких десятилетий, а то и больше», — сказал Лаврушин. 

Ранее американские геологи опубликовали исследование в Geophysical Research Letters. 

В нём специалисты указывают на угрозу таяния ледников, поскольку в них находится 793 млн килограммов ртути. Их таяние, вызванное глобальным потеплением, по мнению учёных, может привести к катастрофе. 

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