RT показал панорамное 3D-видео первого чемпионата по бадминтону на МКС

Короткая ссылка
Телеканал RT представил панорамное 3D-видео первого в истории турнира по бадминтону, который прошёл на Международной космической станции (МКС).

«Мы благодарны всем космонавтам-бадминтонистам, «Роскосмосу» и, конечно, телеканалу RT за поддержку этого проекта и бадминтона. Команда RT360 сняла великолепный ролик о первом космическом матче, который теперь доступен даже в панорамном формате, дающем эффект присутствия», — сказал председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

На видео RT, снятом в рамках спецпроекта «Космос 360» совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия», в соревнованиях участвуют российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, а также астронавты Джозеф Акаба (США), Марк Ванде Хай (США) и Норишиге Канаи (Япония). 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Космос
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru