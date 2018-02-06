RT показал панорамное 3D-видео первого чемпионата по бадминтону на МКС

Телеканал RT представил панорамное 3D-видео первого в истории турнира по бадминтону, который прошёл на Международной космической станции (МКС).

«Мы благодарны всем космонавтам-бадминтонистам, «Роскосмосу» и, конечно, телеканалу RT за поддержку этого проекта и бадминтона. Команда RT360 сняла великолепный ролик о первом космическом матче, который теперь доступен даже в панорамном формате, дающем эффект присутствия», — сказал председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

На видео RT, снятом в рамках спецпроекта «Космос 360» совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия», в соревнованиях участвуют российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, а также астронавты Джозеф Акаба (США), Марк Ванде Хай (США) и Норишиге Канаи (Япония).