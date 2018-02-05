Россия и Германия завершают разработку «дорожной карты» по сотрудничеству в науке

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Помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко заявил о завершении разработки «дорожной карты» по сотрудничеству с Германией в сфере науки.

«Сейчас заканчивается разработка «дорожной карты» по взаимодействию наших наук на десять лет», — цитирует РИА Новости Фурсенко.

Он также заявил об отсутствии политических сложностей в отношениях между Россией и Западом «на уровне взаимодействия учёных».

В сентябре 2017 года в Германии состоялось официальное открытие Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (European XFEL). Россию на церемонии представлял Фурсенко.

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