Археологи обнаружили шахматные фигуры XIV века в Великом Новгороде

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Работники Новгородской археологической экспедиции по итогам сезона 2017 года в Великом Новгороде сообщили об обнаружении шахматных фигур XIV века, сделанных из кости.

«На XVI Троицком раскопе были обнаружены три шахматные фигурки из дерева — ладья, конь и король, выкрашенный красной краской. Раскопки здесь велись в слоях XIV века. На том же раскопе ранее были найдены и шахматные фигурки из кости», — приводит сообщение экспедиции Интерфакс.

Отмечается, что в районе Ярославова дворища учёные обнаружили около 20 шахматных фигур из гагата.

Подчёркивается, что данные находки свидетельствуют о распространении шахмат в Средневековье на новгородской земле.

В 2017 году телеканал «360» сообщал, что в Москве археологи обнаружили артефакты XVII—XVIII веков.

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