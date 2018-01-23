Российские конструкторы разрабатывают проект многоразовой ракеты «Корона»

Конструкторы Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева работают над идеей создания одноступенчатой многоразовой ракеты «Корона», заявил замгенконструктора предприятия Сергей Молчанов.

«Предполагается разработка одноступенчатого полностью многоразового средства выведения без промежуточных этапов. Ракета предназначена для выведения на низкие околоземные орбиты высотой от 200 до 500 км с наклонением до 110 градусов», — приводит его слова Интерфакс.

Предполагается, что ракета будет лишена одноразовых элементов, а её ресурс составит не менее 100 пусков.

«В системах ракеты допускается не менее чем 25-разовое использование наиболее энергонапряжённых элементов, при общем ресурсе ракеты не менее 100 полётов», — отметил Молчанов.

По его словам, основным конструкционным материалом для ракеты станет углепластик, а для теплозащиты будут применены керамические плитки.

ГРЦ начал работу по созданию многоразовой ракеты в 1992 году, однако проект был заморожен в 2012 году.