Российский космонавт Шкаплеров провёл «лётные испытания пылесоса» на МКС

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Российский космонавт Антон Шкаплеров полетал на пылесосе по Международной космической станции.

«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полёт... пора провести лётные испытания пылесоса», — написал Шкаплеров в Twitter.

Видеозапись проходит под песню I believe I can fly американского музыканта R Kelly.

Ранее была опубликована видеозапись, на которой космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин готовят главный новогодний салат.

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