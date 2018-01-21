Российский космонавт Шкаплеров провёл «лётные испытания пылесоса» на МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров полетал на пылесосе по Международной космической станции.

«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полёт... пора провести лётные испытания пылесоса», — написал Шкаплеров в Twitter.

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 января 2018 г.

Видеозапись проходит под песню I believe I can fly американского музыканта R Kelly.

Ранее была опубликована видеозапись, на которой космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин готовят главный новогодний салат.