Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

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Космический грузовой корабль Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС), сообщает компания SpaceX.

Как отмечается в сообщении компании в Twitter, грузовик успешно приводнился в Тихом океане.

Dragon является единственным грузовым космическим кораблём, способным доставлять грузы с орбитальной станции на Землю. В этот раз он доставил на Землю около 1,9 тонны груза.

Dragon был запущен к МКС 15 декабря 2017 года с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).

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