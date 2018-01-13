Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Космический грузовой корабль Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС), сообщает компания SpaceX.

Как отмечается в сообщении компании в Twitter, грузовик успешно приводнился в Тихом океане.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing the second resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven commercial spacecraft. — SpaceX (@SpaceX) 13 января 2018 г.

Dragon является единственным грузовым космическим кораблём, способным доставлять грузы с орбитальной станции на Землю. В этот раз он доставил на Землю около 1,9 тонны груза.

Dragon был запущен к МКС 15 декабря 2017 года с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).