Умер один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин

Советский и российский физик-теоретик, разработчик ядерных зарядов Евгений Аврорин скончался на 86-м году жизни, передаёт РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Росатом».

«Сегодня не стало Евгения Николаевича Аврорина», — сообщили в компании.

Евгений Аврорин считается одним из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита. В 1992 году он был избран академиком РАН по отделению общей физики и астрономии.

В 1990-х годах Аврорин входил в состав совета по научно-технической политике при президенте, в 2000-х — совета по науке, технологиям и образованию.

В 2010-х учёный был почётным научным руководителем Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина.