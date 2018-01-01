Сибирские физики испытали российский генератор для коллайдеров
«Нам нужны мощные генераторы — клистроны, которые позволяют создавать интенсивное электромагнитное поле, которое, собственно, и ускоряет частицы в коллайдерах. В настоящее время такие приборы в России не производятся. С одной стороны, они дорогие, с другой — сейчас ситуация такая, что нам могут их просто не продать», — цитирует РИА Новости Левичева.
При этом он отметил, что клистрон является важным элементом системы ускорения частиц в коллайдере, в связи с чем было принято решение научиться делать такие генераторы.
Левичев уточнил, что основная часть клистрона была испытана в так называемом негенерирующем режиме.
«Сейчас мы готовимся сделать дальнейшие шаги, чтобы из этой сердцевины сделать настоящий СВЧ-прибор. Это мы надеемся сделать в наступающем году», — добавил учёный.
Ранее сообщалось, что Россия выделит 16,5 млн рублей на развитие установки рентгеновского лазера на свободных электронах.
В мае «Газета.Ru» сообщала о планах ЦЕРН запустить новый линейный ускоритель протонов БАК LINAC-4 в День Победы.