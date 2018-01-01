Сибирские физики испытали российский генератор для коллайдеров

Заместитель директора Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) Евгений Левичев заявил о начале испытаний генератора (клистрона) для перспективных коллайдеров.

«Нам нужны мощные генераторы — клистроны, которые позволяют создавать интенсивное электромагнитное поле, которое, собственно, и ускоряет частицы в коллайдерах. В настоящее время такие приборы в России не производятся. С одной стороны, они дорогие, с другой — сейчас ситуация такая, что нам могут их просто не продать», — цитирует РИА Новости Левичева.

При этом он отметил, что клистрон является важным элементом системы ускорения частиц в коллайдере, в связи с чем было принято решение научиться делать такие генераторы.

Левичев уточнил, что основная часть клистрона была испытана в так называемом негенерирующем режиме.

«Сейчас мы готовимся сделать дальнейшие шаги, чтобы из этой сердцевины сделать настоящий СВЧ-прибор. Это мы надеемся сделать в наступающем году», — добавил учёный.

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