Рогозин: при запуске «Союза» не был учтён азимут на космодроме Восточный

Азимут стартовой площадки космодрома Восточный не был учтён при запуске ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками, она была настроена на пуск с космодрома Байконур. Об этом в эфире «России 24» заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — приводит его слова РИА Новости. Ранее в «Роскосмосе» заявили, что причиной падения в Атлантический океан разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками стартовала 28 ноября. «Роскосмос» сообщил, что запущенный на ракете спутник «Метеор-М» не был выведен на целевую орбиту.