Вассерман рассказал, почему бесполезно применять ИИ в Госдуме

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Член комитета Госдумы по просвещению публицист Анатолий Вассерман заявил, что нет необходимости в том, чтобы внедрять искусственные интеллекты (ИИ) в Госдуму.
Вассерман рассказал, почему бесполезно применять ИИ в Госдуме
  • РИА Новости

Об этом он сообщил газете «Взгляд».

«Для работы в Госдуме я пока не использовал ни один из нынешних имитаторов искусственного интеллекта. Замечу, что это именно имитаторы, поскольку интеллектом можно считать только то, что способно обучаться самостоятельно. И насколько мне известно, никто ни из самих депутатов, ни из аппарата Государственной думы эти имитаторы тоже не использует», — отметил Вассерман.

По его словам, ИИ никак не заменит депутатов и не принесёт никакой пользы в их деятельности.

Ранее на IV Конгрессе молодых учёных обсудили вопросы влияния технологий ИИ на систему образования.  

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