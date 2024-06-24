Астроном Кошман посоветовала наблюдать за метеорным потоком Боотиды в ночь на 27 июня

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что лучше всего метеорный поток Боотиды будет видно в столице в ночь с 26 на 27 июня.

«Москвичи смогут увидеть редкие метеоры июньского звездопада, но только набравшись терпения: поток очень слаб, в час ожидается лишь один-два метеора», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам специалиста, для этого необходимо ясное небо без засветки. Также важно знать место кажущегося вылета метеоров.

«Для ориентира необходимо найти ковш Большой Медведицы — его «ручка» укажет на яркую звезду чуть ниже у горизонта, это Арктур. И смотреть нужно чуть левее «ручки» ковша и высоко над Арктуром», — посоветовала астроном.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов высказался о формировании нового суперцентра на Солнце.