Астроном Кошман посоветовала наблюдать за метеорным потоком Боотиды в ночь на 27 июня
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«Москвичи смогут увидеть редкие метеоры июньского звездопада, но только набравшись терпения: поток очень слаб, в час ожидается лишь один-два метеора», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По словам специалиста, для этого необходимо ясное небо без засветки. Также важно знать место кажущегося вылета метеоров.
«Для ориентира необходимо найти ковш Большой Медведицы — его «ручка» укажет на яркую звезду чуть ниже у горизонта, это Арктур. И смотреть нужно чуть левее «ручки» ковша и высоко над Арктуром», — посоветовала астроном.
Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов высказался о формировании нового суперцентра на Солнце.