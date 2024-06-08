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Учёный Богачёв: сейчас год высокой активности Солнца

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Полина Полетаева
Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с RT заявил, что солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, не представляют опасности.
Учёный Богачёв: сейчас год высокой активности Солнца
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«Явление не то чтобы очень редкое. Сейчас в целом год высокой активности Солнца. В периоды, когда Солнце высокоактивное, раз в один-два месяца, в принципе, такие явления случаются. То есть они не сказать, что ежедневные, но в целом и не уникальные», — рассказал Богачёв.

Он добавил, что солнечные вспышки «работают и как ускорители».

«Те частицы, что находятся на Солнце (вспышки. — RT), могут очень эффективно ускорять, увеличивая их энергию в тысячи, даже сотни тысяч раз, за очень короткое время. И иногда складываются условия, что эти частицы не просто на Солнце ускоряются, но ещё и выбрасываются в космос. Случается так, что на траектории частиц оказывается планета. В данном случае произошло именно это», — пояснил специалист.

Он также отметил, что солнечные частицы не могут достичь непосредственно Земли из-за двух её «щитов» — электромагнитного поля и атмосферы.

«Но на космические аппараты и средства, которые вне этой защиты находятся, нагрузка радиационная увеличивается кратно. То есть радиационная доза возрастает в десятки тысяч раз. Событие это довольно продолжительное, как правило, длится 2—3 дня. Поэтому, видимо, ближайшая неделя будет для спутников крайне сложной»,— заключил учёный.

Ранее в СМИ появилась информация, что тяжёлые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды, достигли Земли.

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