RT в Telegram
Подпишись

Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин

Короткая ссылка
Генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин скончался в возрасте 83 лет.
Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте организации.

«С его именем связана успешная разработка ряда морских ракетных комплексов и серийное изготовление системы управления для ракет семейства «Союз-2», которыми успешно выводятся на орбиту космические аппараты, доставляются грузы и космонавты на МКС. Сергей Фёдорович также внёс неоценимый вклад в создание аналого-цифрового моделирующего комплекса, на котором отрабатываются программы по управлению полётом изделий НПО автоматики», — отмечается в сообщении.

Дерюгин удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, награждён медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», почётной грамотой Российского авиационно-космического агентства, знаком Гагарина Федерального космического агентства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить