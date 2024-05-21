Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин

Генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин скончался в возрасте 83 лет.

Об этом говорится на сайте организации.

«С его именем связана успешная разработка ряда морских ракетных комплексов и серийное изготовление системы управления для ракет семейства «Союз-2», которыми успешно выводятся на орбиту космические аппараты, доставляются грузы и космонавты на МКС. Сергей Фёдорович также внёс неоценимый вклад в создание аналого-цифрового моделирующего комплекса, на котором отрабатываются программы по управлению полётом изделий НПО автоматики», — отмечается в сообщении.

Дерюгин удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, награждён медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», почётной грамотой Российского авиационно-космического агентства, знаком Гагарина Федерального космического агентства.