RT в Telegram
Подпишись

Названы лауреаты конкурса программы мегагрантов

Короткая ссылка
На заседании Совета по мегагрантам выбрали 10 научных проектов, которые будут выполняться под руководством ведущих учёных и молодых перспективных исследователей из разных стран.

«В этом году по поручению главы государства программа модернизирована: существенно увеличен размер грантов и сроки проведения научных работ. Новые условия позволят привлечь исследователей с мировым именем для работы в России и достичь технологического лидерства — национальной цели, обозначенной в указе президента Владимира Путина», — заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, программа мегагрантов способствует сотрудничеству отечественных и зарубежных учёных. Уже создано 345 лабораторий на базе около 150 образовательных и научных организаций.

Со своей стороны, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнул, что важнейшая задача конкурса — привлекать в страну ведущих учёных.

«Впервые в рамках усовершенствованной программы мегагрантов для создания таких коллективов и лабораторий мирового уровня исследователи получат гранты в размере до 500 млн рублей на срок до пяти лет с возможностью продления до трёх лет», — сказал он.

Работы будут проходить в университетах и научных организациях Орла, Новосибирска, Великого Новгорода, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы в области создания новых функциональных материалов, машинного обучения, квантовых технологий, нейро- и биотехнологий, генетики, регенеративной и персонализированной медицины, экологии, ресурсосберегающих технологий и других сферах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить