Названы лауреаты конкурса программы мегагрантов

На заседании Совета по мегагрантам выбрали 10 научных проектов, которые будут выполняться под руководством ведущих учёных и молодых перспективных исследователей из разных стран.

«В этом году по поручению главы государства программа модернизирована: существенно увеличен размер грантов и сроки проведения научных работ. Новые условия позволят привлечь исследователей с мировым именем для работы в России и достичь технологического лидерства — национальной цели, обозначенной в указе президента Владимира Путина», — заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, программа мегагрантов способствует сотрудничеству отечественных и зарубежных учёных. Уже создано 345 лабораторий на базе около 150 образовательных и научных организаций.

Со своей стороны, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнул, что важнейшая задача конкурса — привлекать в страну ведущих учёных.

«Впервые в рамках усовершенствованной программы мегагрантов для создания таких коллективов и лабораторий мирового уровня исследователи получат гранты в размере до 500 млн рублей на срок до пяти лет с возможностью продления до трёх лет», — сказал он.

Работы будут проходить в университетах и научных организациях Орла, Новосибирска, Великого Новгорода, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы в области создания новых функциональных материалов, машинного обучения, квантовых технологий, нейро- и биотехнологий, генетики, регенеративной и персонализированной медицины, экологии, ресурсосберегающих технологий и других сферах.