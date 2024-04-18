В Российской академии космонавтики обосновали цели освоения Луны

Член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук и член совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин заявил, что проект освоения Луны можно осуществить только в формате сотрудничества разных государств.

На самом деле ни у одной страны мира нет цели на Луне, обоснование такой миссии может быть только общечеловеческое, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В освоении дальнего космоса нет и не может быть конкуренции, констатировал Ионин.

«Повторяя слова Си Цзиньпина, это общая задача человечества, мы должны её решать сообща. Не потому, что это дорого, не потому что сложные технологии, а потому что ни у одной страны, ни у одного бизнесмена нет цели для этого, чтобы потратить такие деньги», — констатировал эксперт.

В марте гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи сообщил, что миссия «Луна-27», которую Россия планирует реализовать в 2028 году, предположительно, будет состоять из двух аппаратов.