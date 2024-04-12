Космонавт Лончаков рассказал об ощущениях во время первого полёта в космос

Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал об ощущениях во время первого полёта в космос.

«Самым захватывающим был, конечно, первый полёт — в 2001 году с мыса Канаверал на космическом корабле «Шаттл». Это мой первый полёт. И конечно, я чувствовал, что это моя жизнь. Это моя мечта детства. Наверное, вся жизнь у меня пролетела перед глазами с самого детства до того дня, где я сижу в кресле. Действительно, это уникально, потому что те моменты, которые были забыты, наверное, подсознание всё это выдало», — рассказал лётчик-космонавт.

В те моменты, как отметил Лончаков, он чувствовал счастье, потому что был в шаге от мечты.

«У меня был друг детства (он и сейчас есть). Мы с ним конструировали телескопы. Мы знали всю карту звёздного неба наизусть. Мы вставали вниз головой, ели огурцы и помидоры. Тренировали себя на будущее — как это в невесомости будет. Это было с детства, это была мечта детства, которую, в общем-то, я осуществил», — подчеркнул Герой России.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году состоялся первый полёт человека в космос.

На корабле «Восток-1» Юрий Гагарин вышел на орбиту Земли и облетел её за 108 минут. В Советском Союзе он стал национальным героем и был отмечен многими почётными званиями и наградами.