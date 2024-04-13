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RT en Español в честь Дня космонавтики превратил студию в космодром

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Телеканал RT en Español в честь Дня космонавтики превратил студию в космодром: здесь можно увидеть стартовую площадку, ракету-носитель «Восток», стеллу с надписью «Байконур».

Благодаря мультимедийным технологиям телеведущий приезжает в студию на автобусе с космонавтом Юрием Гагариным, который приветствует зрителей из окна. 

«Спасибо, сеньор Гагарин», — обращается к космонавту ведущий, добавляя, что 12 апреля в России отмечается День космонавтики, страна отдаёт дань уважения своим космонавтам и другим людям, которые внесли свой вклад в завоевание космоса.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полёт в космос на космическом корабле «Восток». Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.

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