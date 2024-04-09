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Умер Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Владимир Аксёнов

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Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Владимир Аксёнов умер в возрасте 89 лет.
Умер Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Владимир Аксёнов
  • РИА Новости
  • © Александр Моклецов

Отмечается, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил соболезнования семье космонавта.

«Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушёл от нас целеустремлённый, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В сообщении отмечается, что Аксёнов осуществил первый испытательный полёт нового космического корабля «Союз Т-2».

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