Умер Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Владимир Аксёнов

Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Владимир Аксёнов умер в возрасте 89 лет.

Отмечается, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил соболезнования семье космонавта.

«Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушёл от нас целеустремлённый, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В сообщении отмечается, что Аксёнов осуществил первый испытательный полёт нового космического корабля «Союз Т-2».