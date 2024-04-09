Умер Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Владимир Аксёнов
- РИА Новости
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Отмечается, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил соболезнования семье космонавта.
«Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90-м году жизни ушёл от нас целеустремлённый, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
В сообщении отмечается, что Аксёнов осуществил первый испытательный полёт нового космического корабля «Союз Т-2».