Космический экскурсионный маршрут запустили на выставке «Россия»

В преддверии Дня космонавтики на выставке «Россия» запустили космический экскурсионный маршрут, в течение нескольких часов гости увидят историю развития отечественной космонавтики от чертежей на столе академика Сергея Королёва до запуска первой ракеты и промышленного использования спутников.

Новый маршрут включает Музей космонавтики, где представлены как самые первые образцы космической техники, так и новейшие разработки.

Гости посетят Дом-музей академика Королёва, где погрузятся в биографию отца отечественной космонавтики. В павильоне №75 гиды расскажут о современных достижениях авиакосмической отрасли и проектах регионов страны, покажут аппарат, на котором возвращались с орбиты герои фильма «Вызов».

В павильоне №34 «Космонавтика» можно будет познакомиться с работой центра управления полётами, полноразмерными макетами спутников и компонентами реальных космических ракет.

«Первый полёт человека в космос — это пример того, как мечта может стать реальностью. 12 апреля 1961 года русский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин покорил космическое пространство и подарил нам будущее. Весь мир носил его на руках и до сих пор знает его добрую, красивую улыбку. К этой дате мы открываем новый туристический маршрут по выставке — космический», — рассказала заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина.

Ко Дню космонавтики выставка представит специальный мерч, посвящённый Юрию Гагарину, а также организует массовое праздничное шествие и целую программу тематических мероприятий.