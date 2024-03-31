Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» стартовала с космодрома Байконур
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» № 4 стартовала с космодрома Байконур.
- РИА Новости
Трансляцию ведёт российская госкорпорация «Роскосмос».
Запуск ракеты состоялся в 12:37 мск.
Примерно через девять с половиной минут спутник должен отделиться от третьей ступени ракеты, после чего он будет выведен на целевую орбиту.
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