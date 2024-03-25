Пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» с участницей космического полёта из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон пристыковался к Международной космической станции (МКС).

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Об этом сообщили в российской госкорпорации «Роскосмос». «Союз МС-25» причалил к МКС!» — говорится в сообщении. 23 марта с Байконура стартовала ракета-носитель с пилотируемым кораблём «Союз МС-25».