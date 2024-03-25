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Пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к МКС

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Пилотируемый корабль «Союз МС-25» с участницей космического полёта из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к МКС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в российской госкорпорации «Роскосмос».

«Союз МС-25» причалил к МКС!» — говорится в сообщении.

23 марта с Байконура стартовала ракета-носитель с пилотируемым кораблём «Союз МС-25».

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