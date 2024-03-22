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Госкомиссия приняла решение о запуске корабля «Союз МС-25» 23 марта

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Госкомиссия приняла решение о запуске корабля «Союз МС-25» 23 марта, сообщил «Роскосмос». Корабль доберётся до МКС по двухсуточной схеме сближения, стыковка намечена на 25 марта в 18:10 мск.
Госкомиссия приняла решение о запуске корабля «Союз МС-25» 23 марта
  • РИА Новости

Возвращение Олега Новицкого, Марины Василевской и Лорел О'Хары на корабле «Союз МС-24» — 6 апреля, отметила космическая корпорация.

21 марта пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» был отменён в последний момент. Старт должен был состояться в 16:21. Причиной отмены стала просадка напряжения химического источника тока.

На борту корабля находились российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

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