Госкомиссия приняла решение о запуске корабля «Союз МС-25» 23 марта
- РИА Новости
Возвращение Олега Новицкого, Марины Василевской и Лорел О'Хары на корабле «Союз МС-24» — 6 апреля, отметила космическая корпорация.
21 марта пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» был отменён в последний момент. Старт должен был состояться в 16:21. Причиной отмены стала просадка напряжения химического источника тока.
На борту корабля находились российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.