Госкомиссия приняла решение о запуске корабля «Союз МС-25» 23 марта

Госкомиссия приняла решение о запуске корабля «Союз МС-25» 23 марта, сообщил «Роскосмос». Корабль доберётся до МКС по двухсуточной схеме сближения, стыковка намечена на 25 марта в 18:10 мск.

РИА Новости

Возвращение Олега Новицкого, Марины Василевской и Лорел О'Хары на корабле «Союз МС-24» — 6 апреля, отметила космическая корпорация. 21 марта пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» был отменён в последний момент. Старт должен был состояться в 16:21. Причиной отмены стала просадка напряжения химического источника тока. На борту корабля находились российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.