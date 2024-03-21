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Борисов: у белорусской космонавтки при отмене пуска к МКС даже не поднялся пульс

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У белорусской космонавтки Марины Василевской даже не поднялся пульс, когда старт ракеты-носителя пришлось отменить из-за сбоя, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Борисов: у белорусской космонавтки при отмене пуска к МКС даже не поднялся пульс
  • РИА Новости

«Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. Экипаж здоров. Даже в этот период у Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные», — рассказал он журналистам.

21 марта пуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» был отменён в последний момент. Старт должен был состояться в 16:21. Причиной отмены стала просадка напряжения химического источника тока.

На борту корабля находились российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

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