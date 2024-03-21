В Свердловской области в 3,5 раза увеличили финансирование научных проектов

В Свердловской области в 3,5 раза увеличили финансирование региональных научных проектов. Решение утвердили на заседании областного правительства 21 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики области.

«С 40 до 140 млн рублей увеличена поддержка коллективов учёных. Их проекты будут отбираться по конкурсу, организованному правительством Свердловской области совместно с Российским научным фондом (РНФ)», — сказано в тексте сообщения.

Средства в размере 70 млн рублей поступят из областного бюджета, ещё 70 млн — средства РНФ. Максимальный размер одного гранта — 25 млн рублей.

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