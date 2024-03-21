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В Свердловской области в 3,5 раза увеличили финансирование научных проектов

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В Свердловской области в 3,5 раза увеличили финансирование региональных научных проектов. Решение утвердили на заседании областного правительства 21 марта.
В Свердловской области в 3,5 раза увеличили финансирование научных проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики области.

«С 40 до 140 млн рублей увеличена поддержка коллективов учёных. Их проекты будут отбираться по конкурсу, организованному правительством Свердловской области совместно с Российским научным фондом (РНФ)», — сказано в тексте сообщения.

Средства в размере 70 млн рублей поступят из областного бюджета, ещё 70 млн — средства РНФ. Максимальный размер одного гранта — 25 млн рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.

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