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Захарова назвала решение ЦЕРН отказаться от работы с Россией политизированным

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) отказаться от сотрудничества с Россией является политизированным и абсолютно неприемлемым.
Захарова назвала решение ЦЕРН отказаться от работы с Россией политизированным
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

«Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что подобные решения вступают в серьёзное противоречие с духом научного сотрудничества. 

В ЦЕРН ранее заявили, что с 30 ноября прекратят сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.

В марте ЦЕРН приостановила участие в ней России в статусе наблюдателя из-за специальной военной операции.

В июне совет ЦЕРН принял решение не продлевать после 2024 года соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией.

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