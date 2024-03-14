Космический корабль Starship стартовал с площадки в Бока-Чика в Техасе

Космический корабль Starship в рамках очередных испытаний стартовал с площадки космодрома в Бока-Чика в Техасе, это уже третий тестовый полёт ракеты, создаваемой SpaceX.

Старт и первая фаза полёта прошли штатно. Отделение первой ступени состоялось.

В апреле 2023 года во время тестового полёта 120-метровая ракета Starship достигла высоты 39 км, после чего начала неконтролируемо вращаться и, снижаясь, взорвалась в воздухе.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.