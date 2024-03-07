«Роскосмос»: запуск космического аппарата «Ресурс-П» №4 запланировали на март

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 ожидается в марте, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» №4 — в марте», — говорится в сообщении в Telegram.

В конце февраля в «Роскосмосе» заявили, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 выведен на орбиту.