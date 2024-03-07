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«Роскосмос»: запуск космического аппарата «Ресурс-П» №4 запланировали на март

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Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 ожидается в марте, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
«Роскосмос»: запуск космического аппарата «Ресурс-П» №4 запланировали на март
  • © «Роскосмос»

«Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» №4 — в марте», — говорится в сообщении в Telegram.

В конце февраля в «Роскосмосе» заявили, что гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 выведен на орбиту.

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