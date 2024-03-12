В России создали полностью автономный дронопорт, анализирующий данные

Российские разработчики создали полностью автономный дронопорт, который может самостоятельно анализировать данные. Технология ориентирована в первую очередь на мониторинг объектов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

Отмечается, что российский разработчик роботизированных станций обслуживания беспилотников «Русдронопорт» интегрировал в свой продукт технологии искусственного интеллекта. Это позволяет пользователям дронопортов организовать полностью автономные полёты БПЛА без привлечения внешнего пилота и получать автоматический анализ большого объёма данных, переданных с аппаратов.

Дронопорт — это роботизированная станция обслуживания беспилотников. Её уникальность в том, что дрон «живёт» в станции и в случае необходимости и по команде оператора может отправиться выполнять полётное задание. При этом оператор дрона может находиться в любой точке страны.

«Мы отмечаем рост внимания заказчиков к всё более автономным решениям. И мы в нашу систему интегрировали модули с искусственным интеллектом. Дрон в нужное время автоматически вылетает из станции и выполняет свою миссию. Например, мониторинг объекта. Он не только передаёт пользователю картинку в режиме онлайн и автоматически собирает данные, но и автоматически проводит их анализ», — рассказал генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.

По его словам, такая разработка будет особенно востребована на промышленных предприятиях и объектах критически важной инфраструктуры, где охрана и мониторинг территории проводятся на постоянной основе.

Стоимость обычной версии дронопорта начинается от 3,5 млн рублей. Более новая разработка, включающая в себя отечественный беспилотник и модули ИИ, как отмечают в компании, будет дороже примерно на 30%.