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NASA: США хотят продолжить сотрудничество с Россией по МКС

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Соединённые Штаты выступают за продолжение сотрудничества с Россией по международной космической станции, сообщил глава NASA Билл Нельсон в эфире CNN.
NASA: США хотят продолжить сотрудничество с Россией по МКС
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии «Аполлон» — «Союз», и с тех пор NASA мирно сотрудничает с Россией.

«Мы вместе построили космическую станцию, мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось», — отметил Нельсон.

В конце декабря госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что Россия и США договорились продлить программу перекрёстных полётов на МКС до 2025 года включительно.

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