NASA: США хотят продолжить сотрудничество с Россией по МКС
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии «Аполлон» — «Союз», и с тех пор NASA мирно сотрудничает с Россией.
«Мы вместе построили космическую станцию, мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось», — отметил Нельсон.
В конце декабря госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что Россия и США договорились продлить программу перекрёстных полётов на МКС до 2025 года включительно.