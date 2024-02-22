NASA: США хотят продолжить сотрудничество с Россией по МКС

Соединённые Штаты выступают за продолжение сотрудничества с Россией по международной космической станции, сообщил глава NASA Билл Нельсон в эфире CNN.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии «Аполлон» — «Союз», и с тех пор NASA мирно сотрудничает с Россией.

«Мы вместе построили космическую станцию, мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось», — отметил Нельсон.

В конце декабря госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что Россия и США договорились продлить программу перекрёстных полётов на МКС до 2025 года включительно.