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Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть сближение Марса и Юпитера

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Анастасия Румянцева
Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала в беседе с RT, что в течение 2024 года произойдёт несколько близких соединений разных планет.
Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть сближение Марса и Юпитера
  • Gettyimages.ru

«Но одно из них, самое яркое, можно будет наблюдать невооружённым глазом в середине августа — это сближение Марса и Юпитера», — рассказала эксперт.

По её словам, увидеть яркую пару можно будет после полуночи в течение нескольких дней над восточным горизонтом.

«Лучшее время для наблюдения этого близкого соединения Марса и Юпитера — с полуночи и до рассвета. 14 августа планеты пройдут на расстоянии 0°18′ друг от друга и будут выглядеть как одна яркая «звезда», — заключила собеседница RT.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков рассказал в беседе с RT о влиянии суперлуния на сейсмическую активность.

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