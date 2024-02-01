Казахстан предложил создать объединённую группу спутников в рамках ШОС
«Можно иметь совместную объединённую группировку спутников дистанционного зондирования Земли», — цитирует его ТАСС.
Мусин отметил, что в ШОС состоят как минимум три страны, обладающие безупречными космическими программами.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства подтвердил планы по отправке в космос белорусского космонавта.
Также сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют запустить спутник зондирования Земли в 2028 году.