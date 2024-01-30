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Нейрохирург прокомментировал процедуру вживления в мозг импланта Neuralink

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Врач-нейрохирург клиники «Ортоспайн» кандидат медицинских наук Игорь Борщенко прокомментировал сообщение о том, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink.
Нейрохирург прокомментировал процедуру вживления в мозг импланта Neuralink
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что в работу мозга специалисты пытаются вмешаться уже давно. В частности, имплантирование электродов в головной мозг и рядом со спинным мозгом проводили ещё в ХХ веке.

Как считает Борщенко, важно, с какой целью это делается.

«Если мы будем представлять, что в скором времени мы сможем, подумав, открывать дверь или зажигать лампочку, то это не так», — сказал он.

По словам эксперта, прежде всего речь идёт о повышении качества жизни людей с инвалидностью.

«Включить лампочку проще, чем заставить двигаться биомеханический протез. Точная координация движений требует большей работы нервных клеток, связей», — добавил он.

Со своей стороны, научный журналист, главред портала «Нейроновости» Алексей Паевский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что о серьёзном прорыве можно будет говорить через три-четыре недели.

«У всех таких устройств, которые называются интерфейсом, то есть когда мы напрямую в мозг вставляем, есть большая проблема, которую пока что никто не знает, как обходить, — называется она «ответ мозга на внедрение чужеродного вещества», — пояснил он.

Как отметил эксперт, вокруг электродов постепенно образовывается так называемый глиальный рубец и постепенно качество сигнала начинает ухудшаться.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink.

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