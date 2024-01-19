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JAXA: японский лунный модуль испытывает трудности с генерацией солнечной энергии

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Исследовательский модуль SLIM, посадку которого на Луне совершила Япония, столкнулся с проблемами, связанными с генерацией солнечной энергии. Об этом говорится на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
JAXA: японский лунный модуль испытывает трудности с генерацией солнечной энергии
  • Gettyimages.ru

В опубликованном агентством сообщении указывается, что после приземления первого японского лунного модуля связь с ним была установлена.

«Однако солнечные элементы не генерируют электроэнергию, поэтому в настоящее время мы отдаём приоритет сбору данных с поверхности луны», — отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Япония посадила на спутник Земли свой первый модуль, который получил название «Умный посадочный модуль для исследования Луны».

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