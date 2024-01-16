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Космонавт Волынов рассказал об уникальной стыковке двух «Союзов» в 1969 году

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Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Борис Волынов поделился воспоминаниями об обстоятельствах первой в истории состыковки в космосе двух пилотируемых кораблей — «Союза-4» и «Союза-5», которая произошла 55 лет назад, 14 января 1969 года.
Космонавт Волынов рассказал об уникальной стыковке двух «Союзов» в 1969 году
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Оба корабля стартовали с Байконура с разницей в пределах суток: «Союз-4» — с Владимиром Шаталовым на борту, «Союз-5» — под руководством командира Волынова, в составе команды — бортинженер Алексей Елисеев и инженер-исследователь Евгений Хрунов. 16 января корабли подошли друг к другу на расстояние 30 м, их скорость составляла 8 км/с, рассказал космонавт в интервью «Российской газете».

По словам Волынова, стояла задача состыковаться так, чтоб это видел весь мир.

«Глянули на Землю: находимся в районе Африки. Значит, если сейчас будем стыковаться, никто нас не увидит… Мы «топали», удерживая 30 м между кораблями, «на руках» — от Африки до нашего Крыма. Когда появилась связь и телекартинка, нам сказали: «Всё, ребята, можно!» Мы обрадованно состыковались: плавненько, аккуратненько, у всех на глазах. То, что просили, — всё сделали!» — резюмировал космонавт.

По его словам, после состыковки оба корабля представляли собой первую экспериментальную космическую станцию, а стыковочный агрегат не имел переходного люка. Поэтому с борта на борт космонавтам пришлось переходить через открытый космос.

Ранее сообщалось, что Россия будет выделять более 240 млрд рублей ежегодно на финансирование космической отрасли.

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