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Саратовские учёные предложили устройство, исключающее траты на отопление дома

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Саратовские учёные разработали устройство для вентиляции помещений, которое даёт возможность уменьшить затраты на отопление, рассказали в Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина.
Саратовские учёные предложили устройство, исключающее траты на отопление дома
  • Gettyimages.ru
  • © ArtMarie

Для этого предлагается теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха, отметила профессор Юрий Печенегов.

«Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — цитирует разработчика ТАСС.

Благодаря устройству можно исключить платежи потребителей за отопление, останутся лишь платежи за электроэнергию, которая нужна будет для помещений с  достаточным количеством светильников и других источников тепла.

Устройство состоит из отсеков с теплообменными секциями и влагопередатчиков, отмечает агентство.

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