Саратовские учёные предложили устройство, исключающее траты на отопление дома

Саратовские учёные разработали устройство для вентиляции помещений, которое даёт возможность уменьшить затраты на отопление, рассказали в Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина.

Для этого предлагается теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха, отметила профессор Юрий Печенегов.

«Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — цитирует разработчика ТАСС.

Благодаря устройству можно исключить платежи потребителей за отопление, останутся лишь платежи за электроэнергию, которая нужна будет для помещений с достаточным количеством светильников и других источников тепла.

Устройство состоит из отсеков с теплообменными секциями и влагопередатчиков, отмечает агентство.