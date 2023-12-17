Саратовские учёные предложили устройство, исключающее траты на отопление дома
- Gettyimages.ru
- © ArtMarie
Для этого предлагается теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха, отметила профессор Юрий Печенегов.
«Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — цитирует разработчика ТАСС.
Благодаря устройству можно исключить платежи потребителей за отопление, останутся лишь платежи за электроэнергию, которая нужна будет для помещений с достаточным количеством светильников и других источников тепла.
Устройство состоит из отсеков с теплообменными секциями и влагопередатчиков, отмечает агентство.