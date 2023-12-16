Ракета «Союз» со спутником стартовала с космодрома Байконур

Ракета «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Арктика-М» №2 стартовала с космодрома Байконур.

Об этом сообщает «Роскосмос». Госкорпорация ведёт трансляцию запуска.

Примерно через девять минут разгонный блок со спутником отделится от третьей ступени ракеты.

Ранее госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты «Союз» со спутником.