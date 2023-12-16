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Ракета «Союз» со спутником стартовала с космодрома Байконур

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Ракета «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Арктика-М» №2 стартовала с космодрома Байконур.
Ракета «Союз» со спутником стартовала с космодрома Байконур
  • © Роскосмос

Об этом сообщает «Роскосмос». Госкорпорация ведёт трансляцию запуска.

Примерно через девять минут разгонный блок со спутником отделится от третьей ступени ракеты. 

Ранее госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты «Союз» со спутником.

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