Борисов: «Роскосмос» будет работать в контакте с частными космическими компаниями

«Роскосмос» планирует тесно сотрудничать с частными космическими компаниями России.

Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

По его словам, основной программой для «Роскосмоса» сегодня является «Сфера».

«Но мы будем ещё и работать в тесном контакте с нашими частными компаниями, которые тоже имеют планы по созданию своих группировок», — добавил Борисов.

Также он заявил, что «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнёрами.

Ранее в «Роскосмосе» анонсировали два перекрёстных полёта к МКС с NASA.