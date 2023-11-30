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Борисов: «Роскосмос» будет работать в контакте с частными космическими компаниями

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«Роскосмос» планирует тесно сотрудничать с частными космическими компаниями России.

Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

По его словам, основной программой для «Роскосмоса» сегодня является «Сфера».

«Но мы будем ещё и работать в тесном контакте с нашими частными компаниями, которые тоже имеют планы по созданию своих группировок», — добавил Борисов.

Также он заявил, что «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнёрами.

Ранее в «Роскосмосе» анонсировали два перекрёстных полёта к МКС с NASA.

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